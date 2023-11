Landsberg

Die Monika Roscher Big Band bringt Jazz-Power nach Landsberg

Plus Die 17-köpfige Kapelle beschert dem Publikum im Landsberger Stadttheater ein Klangabenteuer. Die Dramaturgie des Auftritts ist perfekt.

Die Monika Roscher Big Band ist derzeit die vielleicht angesagteste Power-Formation im Jazz. Ein großorchestrales Unternehmen, das voller Tatendrang, Kreativität, Experimentierlust und Leidenschaft musiziert. Eine Formation, die sich mit loderndem Optimismus in das risikobehaftete Finanzunternehmen Big Band stürzt und als Belohnung dem Publikum hörgewaltige Klangabenteuer beschert. Jetzt spielte die 17-köpfige Kapelle im Landsberger Stadttheater und machte von Beginn an klar, dass sie sich trotz allem Respekt für die Geschichte des Big-Band-Jazz mit einer völlig eigenen Philosophie dem Phänomen nähert. Monika Roscher bleibt, wie es sich für einen starken Charakter gehört – bei sich.

Trotz der besagten Schwierigkeiten stehen Big Bands derzeit hoch im Kurs. Allein in Deutschland kämpfen etliche dieser Besetzungen um die Gunst des Publikums und vor allem der Festivalplaner. Roscher und Co. können auf den Vorteil verweisen, dass sich ihre Art des Musizierens nur schwerlich vergleichen lässt. Sie setzen markige Tonsteine der Moderne und klingen, trotz klassischer Besetzung (vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxofone plus Rhythmusgruppe) wie eine Indie-Popband im Jazz-Trenchcoat. Oder auch umgekehrt, wie in einem Jazz-Overall verpackt, der mit starkem Saum aus einzelnen Indie-Flicken genäht ist.

