Die Nachfrage an der Tagespflege in Landsberg steigt

Seit einem Jahr gibt es die Tagespflege im neuen BRK-Sozialzentrum in Landsberg. Das wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Im August vergangenen Jahres öffnete im BRK-Sozialzentrum in der Ehrenpreisstraße die neue Tagespflege ihre Pforten. Mit 22 Plätzen wurde durch dieses Angebot eine Lücke in der Versorgung von Seniorinnen und Senioren in Landsberg geschlossen, teilt der Kreisverband des Roten Kreuzes in einer Pressemeldung mit.

„Die Hemmschwelle für Angehörige, ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder in der Tagespflege anzumelden, war anfangs hoch“, berichtet Daniele Kozinc, Bereichsleitung Pflege beim BRK. Mit unverbindlichen Schnuppertagen und zahlreichen Informationsveranstaltungen konnten die Besucherzahlen aber kontinuierlich ausgebaut werden. Die anfänglichen Öffnungstage wurden unterjährig, dank steigender Nachfrage, bereits auf vier erweitert und ab Oktober ist jetzt eine Betreuung von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 17 Uhr möglich. Die Buchungszeiten können laut Pressemeldung flexibel den Bedürfnissen von Angehörigen angepasst werden.

Blick in einen Raum der Tagespflege im "Vroni-Döring-Haus" der Roten Kreuzes in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Die Tagespflege dient vorrangig der Entlastung von pflegenden Angehörigen und unterstützt bei der Betreuung und körperlichen Aktivierung von pflegebedürftigen Personen. Regelmäßige Gymnastik und Gedächtnis aktivierende Spiele stehen neben gemeinsamen Aktivitäten, wie Zeitung lesen und diskutieren, singen, basteln, im Hochbeet garteln und kochen als Tages strukturierende Angebote auf dem Programm.

Daniela Kozinc weist darauf hin, dass sich Angehörige bezüglich der Kosten keine Gedanken machen müssen. „Die Pflegekasse übernimmt einen Großteil der anfallenden Kosten, je nach Pflegegrad. Wir beraten hierzu unverbindlich und gerne.“ Ein zusätzliches Angebot ist der betreute Fahrdienst, der die Gäste auf Wunsch morgens von Zuhause abholt und am späten Nachmittag wieder zurückbringt.

Zum Einjährigen lädt das BRK für Samstag, 16. September, von 14 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Bei Kaffee und Kuchen können Interessierte das Einrichtungskonzept sowie die Räumlichkeiten und das Mitarbeiterteam kennenlernen. (AZ)

