Die Nacht der Bibliotheken findet auch in Landsberg statt

Erstmals bundesweit werden Bibliotheken am Freitag, 4. April, eine Nacht der Bibliotheken veranstalten. Auch die Stadtbibliothek Landsberg lädt mit einem bunten Programm alle Bürgerinnen und Bürger ein, ihre Bibliothek neu zu entdecken.

Die Stadtbibliothek öffnet an diesem Tag von 11 bis 21 Uhr. Alle, die sich an diesem Tag erstmals einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen, dürfen die Bibliothek drei Monate lang kostenlos nutzen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Auch im Zeitalter von Handys und neuen Medien haben Bibliotheken immer noch einen ganz besonderen Charme und sind für alle Altersgruppen ein beliebter Treffpunkt.“

Im Foyer findet während der Öffnungszeiten ein Bücherflohmarkt statt, bei dem Schnäppchenjäger und Leseratten sicher fündig werden. In der „Blauen Stunde“ ab 19 Uhr gibt es pro Person ein Buch geschenkt. Der Bücherflohmarkt wird auch noch am Samstag, 5. April, von 10 bis 13 Uhr fortgesetzt. Für Kinder ab vier Jahren kommt am Freitag um 15 Uhr Clown Keks alias Monica Calla mit einem Clowntheater zum Lachen und Nachdenken über Freundschaft, Streit und Versöhnung in die Stadtbibliothek. Eintrittskarten dafür gibt es ab dem 25. März.

Um 18 und 19 Uhr können Jugendliche ab zwölf Jahren, Erwachsene oder Familien an dem spannenden Escape Game „In den Fängen der KI“ teilnehmen und miträtseln. Multimedial, sowohl mit dem Smartphone als auch mit Papier und Stift, müssen die Spieler verschiedene Aufgaben lösen. Das Ziel: den Code finden, um die KI auszuschalten. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Anmeldung unter Telefon 08191-128-565 möglich.

Icon Vergrößern Krimiautorin Nicola Förg liest bei der Nacht der Bibliotheken in Landsberg. Foto: Florian Deventer Icon Schließen Schließen Krimiautorin Nicola Förg liest bei der Nacht der Bibliotheken in Landsberg. Foto: Florian Deventer

Höhepunkt des Abends ist um 20 Uhr eine Krimilesung von Nicola Förg. Ihr neu erschienener Alpenkrimi „Verdammte Weiber“ landete sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das bekannte Kommissarinnen-Duo Irmi Mangold und Kathi Reindl ermittelt zum mysteriösen Tod einer Journalistin, die zur Diskriminierung von Frauen in der Kunst recherchierte. Ex-Kommissarin Irmi Mangold glaubt nicht an einen Unfall. Das Opfer, Journalistin Cordula, recherchierte über eine vergessene Künstlerin. War ihr Wissen zu gefährlich?

Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat mittlerweile über 20 Kriminalromane verfasst, an zahlreichen Krimi-Anthologien mitgewirkt, einen Islandroman sowie einen Weihnachtsroman vorgelegt. Die gebürtige Oberallgäuerin, die in München Germanistik und Geografie studiert hat, lebt heute mit Familie sowie Ponys, Katzen und anderem Getier auf einem Hof in Prem am Lech. Eintrittskarten für die Lesung sind ab sofort in der Stadtbibliothek erhältlich. (AZ)