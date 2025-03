Die nächsten Fanmacher-Meilensteine

„Treue“ und „Weiterbildung“ – zwei Worte, die die letzte Gratulationsrunde im Haus der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG sehr treffend beschreiben. Sandy Reiter hat ihr erstes Jahrzehnt in der Fanmacherfamilie vollendet – eine Dekade voll Engagement, Qualität und Zuverlässigkeit. Vorstand Martin Egger und Vorstand Albert Rösch übernahmen die Gratulation, stellvertretend für die gesamte Bank.

Beide sind immer wieder aufs Neue sehr stolz darauf, solche Jubiläen mit ihren Mitarbeitern feiern zu können. Lena Schuster hat jüngst den Abschluss zur zertifizierten VR-Serviceberaterin erfolgreich bestanden. Ihre Reise begann einst als Quereinsteigerin, jetzt begeistert sie die Kunden als Finanzplanerin in den Filialen in Eresing und Windach. Und zuletzt Glückwunsch an Martin Holzhauser zu seinem bestandenen „Kompetenznachweis: Firmenkundenbetreuung I“. Nach mehreren Jahren Gewerbekundenberatung ist sein nächster Schritt im Haus nun die Firmenkundenberatung. Herzlichen Glückwunsch an alle drei Kollegen vom gesamten VR-Fanmacher-Team.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.