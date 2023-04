Landsberg

Die Namen der Opfer des ehemaligen KZ-Außenlagers erhalten ein Gesicht

Plus "Faces to the Names" heißt eine Veranstaltung im ehemaligen KZ-Außenlager Kaufering VII. Wie an das Leid der Opfer erinnert wird.

Von Dagmar Kübler

Wortwörtlich in einem ganz anderen Licht erschienen den rund 40 Teilnehmenden an der Veranstaltung "Faces to the Names" die Opfer, die Geschehnisse und die Örtlichkeiten, als mit einsetzender Dunkelheit die Gesichter derer, die im KZ-Außenlagerkomplex Kaufering so viel Leid erleben mussten oder hier sogar ihr Leben verloren, an die Wände der Tonröhrenbaracken zwischen Erpfting und Landsberg projiziert wurden.

Trotz des strömenden Regens waren der Einladung auch zahlreiche Gäste aus München gefolgt, die mit dem von Bundestagsabgeordneter Carmen Wegge ( SPD) organisierten Shuttlebus eintrafen. Anwesend waren zudem unter anderem Wolfgang Bechtel, Vizepräsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung, Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) und Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne).

