Die Neubürger fühlen sich in Landsberg wohl

Plus Landsberg begrüßt seine Neubürger bei einem Empfang. Warum die Stadt bei den Zugezogenen so beliebt ist.

Die ersten Reihen im Historischen Rathaus waren beim Neubürgerempfang der Stadt Landsberg ausschließlich mit Kindern besetzt. Die Vorfreude auf ihren Auftritt war ihnen anzumerken, denn es handelte sich nicht um Neubürger, sondern um Kinder aus der musikalischen Früherziehung und vom Kinderchor der Sing- und Musikschule Landsberg. Mit dem Lied "Komm, wir machen heut' Musik" begrüßten sie die rund 60 Neubürgerinnen und Neubürger, die der Einladung von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gefolgt waren.

"Sie haben sich eine der sonnigsten Städte Deutschlands ausgesucht", sagte die Oberbürgermeisterin in ihrer Begrüßungsrede, wobei das Wetter diese Tatsache heuer bislang nicht unterstreicht. Mit knapp 30.000 Einwohnern habe Landsberg eine wunderbare Größe. Sie biete fast alle Möglichkeiten, die auch Großstädte böten, außer Oper, sei auf der anderen Seite aber familiär geblieben, sodass man immer wieder bekannte Gesichter sehe, beispielsweise bei einem Einkauf auf dem Wochenmarkt, zählte Baumgartl die Vorteile Landsbergs auf.