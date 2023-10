Landsberg

26.10.2023

Diese neue Biervielfalt bietet das Gasthaus zur Krone

Plus Das Gasthaus zur Krone in Landsberg will ein Eldorado für Bierliebhaber werden. Dort gibt es besondere Sorten und das passende Essen dazu.

Von Alexandra Lutzenberger

Die neue Krone in Landsberg hat jetzt offiziell eröffnet, schon im Sommer konnte man dort bei Selbstbedienung im Freien ein Bier genießen. Jetzt wurde mit Blasmusik und Freibier eröffnet, und die Gäste konnten sich bei einer Bierprobe durch die verschiedenen Geschmackssorten testen. Und davon gibt es viele, wie Besitzer Michael Schweinberger sehr enthusiastisch erzählt. "Ich betreibe seit 2016 die Brauerei, bin kein Brauer, aber Berufstrinker", sagt Schweinberger lachend. Landsberg sei die erste Wirtschaft dieser Art von Maisach. "Wir planen noch mehr."

Ein Porter (Bier) ist auch im Angebot. Foto: Thorsten Jordan

Was erwartet die Gäste nun in der Krone? Eine bayerisch deftige Küche und Biere, die in der Brauerei Maisach (besteht seit 1556) und in Stegen gebraut werden. Maisach hat einen Sudkessel aus dem Jahr 1901, den alten Bierlaster von 1950, die alte Holzfasspicherei, drei Dampfturbinen von 1892 und die Schrotmühle von 1925 als Raritäten. In Maisach entstehen dann die Maisacher Perle (würzig und harmonisch), das Maisacher Kellerbier, unfiltriert und naturbelassen, ein Heller Bock, das Räuber-Kneißl-Dunkel, ein Volksfestbier und ein Maisacher Weißbier. Auch ein Porter, Schweinberger nennt es Cappuccino-Bier, ist im Angebot. Um das alles testen zu können, gibt es auch eine Bierprobe mit vier Minibiergläsern. Bei der Eröffnung wurde von diesem Angebot eifrig Gebrauch gemacht, und auch ein Schafkopfstammtisch hat dort schon einen festen Stammplatz.

