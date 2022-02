Landsberg

Die neue Schulleiterin am DZG ist eine Pädagogin mit Liebe zur Historie

Mechthild Wand leitet das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg und ist damit die Nachfolgerin von Bruno Bayer, der vergangenes Jahr in den Ruhestand gegangen ist.

Plus Mechthild Wand ist neue Schulleiterin am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium. Die Stadt Landsberg kennt sie aber schon recht lange. Was ihr an ihrer Schule wichtig ist.

Von Romi Löbhard

„Gibt es einen schöneren Beruf als den einer Schulleiterin?“ Es ist jetzt schon eine Weile her, dass Mechthild Wand in Landsberg von der einen Seite des Lechs auf dessen andere Seite, vom Ignaz-Kögler-Gymnasium ans Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, vom Stellvertreterstuhl auf den Chefsessel wechselte. Was sich noch nicht geändert beziehungsweise wesentlich verbessert hat, ist die Pandemie mit all ihren Hygienemaßnahmen und Einschränkungen. Doch die 57-Jährige kann Letzterem durchaus positive Seiten abgewinnen, sieht die Pandemie als Herausforderung im Unterrichtsgefüge.

