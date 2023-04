Landsberg

24.04.2023

Die neue Schulleiterin am IKG in Landsberg ist jetzt offiziell im Amt

Feierstunde im Iganz-Kögler-Gymnasium in Landsberg mit (von links) Landrat Thomas Eichinger, Schulleiterin Julia Garbe, ehemalige Schulleiterin Ursula Triller, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Plus Der Wechsel an der Spitze des Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasiums ist längst vollzogen. Jetzt findet die Amtseinführung statt.

Jetzt ist es offiziell: Julia Garbe ist Leiterin des Ignaz-Kögler-Gymnasiums in Landsberg. Seit Januar versieht sie ihren Dienst, es fehlte nur noch eine Amtseinführung – mit einiger musikalischer Umrahmung, ganz so, wie sie es sich gewünscht hatte. Julia Garbe folgt auf Ursula Triller, die seit Januar in Pension ist.

"Sie sind das Herz und der Kopf unserer Schule", sagte Garbes ständiger Vertreter Dr. Christian Fauser. Landrat Thomas Eichinger sieht die Schulleitung "im Auge des Sturms" zwischen den Erwartungen der Eltern und der Aufgabe, Schüler zu befähigen, mit der Komplexität heutiger Zeit und der Vielfalt an mehr oder weniger richtigen Nachrichten umzugehen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hatte Frischling Klein-Beppo in Plüsch mitgebracht. Es war die erste Amtshandlung des taufrischen Stadtmaskottchens. Klein Beppo durfte die Vorzüge des mitten in der Stadt beheimateten Gymnasiums anpreisen – vom Essen über Erholung und Fitness bis Kultur und Party.

