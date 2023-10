Die Oide Wiesn in Landsberg ist Geschichte

Nach einem Beschluss des Landsberger Stadtrats dürfen in der Altstadt keine Festzelte mehr aufgebaut werden. Die Abstimmung fällt denkbar knapp aus.

In der Innenstadt dürfen in Zukunft keine Festzelte mehr aufgebaut werden. Das hat der Stadtrat in einer Sitzung am Mittwochabend entschieden. Damit scheint das Ende der Oidn Wiesn in Landsberg besiegelt: Die Veranstaltung, die die VR-Bank Landsberg-Ammersee, der Bayerische Bauernverband (BBV) und die Landfrauen ausrichten, fand seit 2017 jedes Jahr am Hauptplatz und in einem Festzelt am Hellmairplatz statt.

Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Zwölf Rätinnen und Räte sprachen sich dafür aus, dass auch künftig große Zelte auf dem Hauptplatz und dem Hellmairplatz für Feste aufgebaut werden dürfen. Genauso viele stimmten dagegen, womit die Entscheidung in einem Patt endete und der Beschluss abgelehnt wurde.

Ein Ausweichen auf die Waitzinger Wiese ist keine Option

Die Befürworter hatten unter anderem auf die Beliebtheit der Oidn Wiesn in der Bevölkerung verwiesen. Die andere Seite betonte, dass es sich nicht um eine Entscheidung für oder gegen die Veranstaltung handle, sondern ausschließlich um das Aufstellen von Zelten gehe. Als Alternativ-Standort nannten mehrere Mitglieder des Stadtrats die Waitzinger Wiese. Bereits in der Vergangenheit hatte die VR-Bank ein Ausweichen dorthin vehement abgelehnt, weil damit der Charakter des Fests zerstört würde. Die Landwirte sollten schließlich dorthin gebracht werden, wo die Menschen sind: in die Stadt, in die Lauf- und Einkaufswege der Konsumenten.

Der Tagesordnungspunkt zog sich in die Länge. Stefan Meiser (ÖDP) war aus den Zuschauerreihen darauf hingewiesen worden, dass falsch abgezählt worden sei. Stadtjuristin Petra Mayr-Endhart wies das allerdings zurück. "Man sieht das von hinten vielleicht nicht so genau", sagte sie. Bei so knappen Entscheidungen zählten immer zwei Beschäftigte der Verwaltung ab und im Zweifel werde bei den einzelnen Rätinnen und Räten auch noch einmal nachgefragt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

