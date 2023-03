Die Osterdekoration in Landsberg ist heuer nachhaltig

Plus Zwischen veganen Schokohasen, Selbstgetöpfertem und Altbewährtem: Welche besonderen Geschenk- und Dekorationsideen halten die Landsberger Läden dieses Jahr bereit?

Viele Schaufenster in der Landsberger Altstadt sind derzeit österlich geschmückt. Auch in etlichen Geschäften steht Oster-Ware im Mittelpunkt. Unsere Redaktion hat sich in einigen Läden umgesehen, um neue Trends und Ideen aufzuspüren. Beim Rundgang durch die Altstadt ist dabei viel Abwechslung geboten.

Die Trends in diesem Jahr stehen vor allem unter dem Thema Nachhaltigkeit. Materialien wie Keramik, Holz, Papier und Baumwolle kommen zurück, dafür wird weniger Plastik oder Kunststoff verwendet. „Plüschhasen aus synthetischen Stoffen sind out. Die haben wir noch vom letzten Jahr“, sagt Veronika Zehetmaier vom Buch & Bedarfshaus Hansa im Vorderanger. Stattdessen gibt es bei ihnen hölzerne Hasen mit Goldelementen. Einer zieht einen Schubkarren - eigentlich ein goldenes Ei hinter sich her. Nebendran sieht man kleine Küken, die gerade aus ihrem goldenen Ei schlüpfen.

Bei Hof Art im Vorderen Anger gibt es handgeschöpfte Karten aus Samenpapier. Ins Wasser gelegt, wächst daraus etwas. Foto: Thorsten Jordan

Bei Hof Art im Vorderanger wird gerne auf altbewährte Klassiker zurückgegriffen, die jedes Jahr wieder verwendet werden können. Darunter sind hölzerne Hennen und Ostergedecke aus Zweigen, Federn, Moos und kleinen Eiern. Eine besondere Geschenkidee sind Grußkarten, in dessen handgeschöpftes Papier Hasenschwanzgrassamen eingearbeitet sind. Wenn man die Karte feucht hält, beginnen die Samen zu keimen. „Statt unnötigen Müll zu produzieren, verschenkt man dann eine Pflanze und hat längerfristig etwas davon“, meint Anette Graf von Hof Art.

Nicht so neu ist die Idee der Hasenskulpturen. Jedoch blitzen einem keine so frech entgegen, wie die kugelrunden Hasen aus dem Keramik-Theater in der Salzgasse. „Alles ist gut gelaunt“, meint Jeanette Arendt, die die Keramik selbst töpfert und handbemalt. Ein weiterer Hingucker sind die als Hasen getarnten Salz- und Pfefferstreuer. „Jeder schmunzelt, wenn er die Streuer sieht“, so Arendt. Kein Motiv auf ihren bemalten Eiern ist gleich. Es gibt händchenhaltende Hasen, einen marschierenden Hahn oder Hasen, die es sich auf einem Fliegenpilz gemütlich gemacht haben. Speziell für Landsberg gibt es dieses Jahr Ostereier mit dem Mutterturm oder dem Lechwehr als Motiv. Wer eins davon ergattern will, sollte sich beeilen, denn es gibt nur eine kleine Stückzahl. Zur Dekoration für den Garten hat die Töpferin große Hasen mit extra langen Ohren parat. „Die machen sich bestimmt gut neben Osterglocken oder auch einfach in der Wiese“, sagt Jeanette Arendt. Je nach Wunsch bietet sie auch personalisierte Keramik mit Ostermotiv an.

Für das Osterfest 2023 hat Jeanette Arndt vom Keramik-Theater in der Salzgasse einige Neuheiten im Angebot. Foto: Christian Rudnik

Farbenfrohe Ostereier und Osterhasen aus Schokolade sieht man bei Michael Dillinger Eis & Schokolade am Hauptplatz. Diese haben oftmals auch einen besonderen Inhalt. Es gibt Eier mit Lemon-, Whiskey- und Salzkaramellfüllung oder aber vegane und zuckerfreie Hasen, die eingepackt in pinke und grüne Papiertaschen ein schönes Geschenk abgeben. „Die veganen Hasen sind bei unseren Kunden sehr gefragt“, so Michael Dillinger. Daneben kann man seine Hasenparade bewundern, die speziell dekorierte Hasen beinhaltet. Zum Beispiel rosafarbene Hasen mit Erdbeer- oder Himbeergeschmack und Blumen an den Ohren. Andere Hasen haben bunte Punkte auf sich und überraschen mit Minze- oder Chiligeschmack. Dann gibt es noch Motto-Hasen, die in diesem Jahr Warnwesten tragen und damit die Klimakleber nachahmen. „Wir hatten auch schon einmal Donald Trump in Hasenform“, erzählt Dillinger.

Kerzen gehören zum Osterfest. Diese Hasenkerzen kann man im Culiente im Vorderanger erwerben. Foto: Thorsten Jordan

Weiter mit alternativen Materialien geht es bei Culiente im Vorderanger. Dort gibt es grüne, rosafarbene und gelbe Kerzen in besonderer Form. Und zwar entweder als Eier oder als Hasen, die mit erhobenen Pfoten auf ihren Hinterbeinen stehen. Frühlingsgefühle rufen bunt gefilzte Blumen hervor, mit denen man den Ostertisch dekorieren kann. Laut der Inhaberin Monika Bigus ist Filz ein gefragtes Material, denn ihre gefilzten Aufhänger und Tischuntersetzer in Hasenform sind schon seit Jahren beliebt bei den Kunden.

Knallige und glitzernde Dekoration sieht man dieses Jahr eher weniger. Stattdessen wartet man mit schlichten Motiven und Materialien auf. In Scherdis Blumenwelt in der Lechfeldstraße gibt es viel Dekoration aus Holz: von Steckern für den Blumentopf bis hin zu Aufstellern für den Ostertisch. Trotzdem wird nicht mit Farben gespart. Denn es werden Hasenfiguren angeboten, die von Kopf bis Fuß in verschiedene Pastelltöne gekleidet sind.