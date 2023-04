Landsberg

18:00 Uhr

Planungen für die Erweiterung der Schlossbergschule schreiten voran

Die Schlossbergschule in Landsberg soll saniert werden und im Norden ein Anbau entstehen. Gegen das Projekt regte sich im vergangenen Jahr Widerstand.

Plus Nach dem Bürgerentscheid gehen die Planungen für die Erweiterung der Schlossbergschule in Landsberg in die nächste Phase. Wann die Bauarbeiten starten können.

Im vergangenen Jahr gab es kontroverse Diskussionen über die Sanierung und Erweiterung der Schlossbergschule in Landsberg. Es formierte sich eine Bürgerinitiative und Anfang Dezember kam es schließlich zu einem Bürgerentscheid. Obwohl sich die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dabei gegen einen Anbau im Norden aussprach, können die Planungen fortgesetzt werden, denn die Anzahl der Nein-Stimmen lag deutlich unter der erforderlichen Stimmenzahl von 20 Prozent der Wahlberechtigten. Wie geht es nun weiter? Wann könnte es mit den Bauarbeiten losgehen? Unsere Redaktion hat bei der Stadt nachgefragt.

In ihrem Vortrag bei der Bürgerversammlung ging Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) unlängst auf das Vorhaben am Schlossberg ein. Demnach soll die Schule um Klassenräume, Ganztagsbereiche, Gruppenräume, Aula und Mensa erweitert werden. Das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1905 wird saniert. Für die Allgemeinheit sind großzügige Freiflächen mit einem Rundweg auf dem Schlossberg vorgesehen. Die Kosten würden aktuell auf 32 bis 34 Millionen Euro geschätzt, so Baumgartl, wobei noch nicht bekannt sei, wie viele Fördermittel und Zuschüsse fließen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

