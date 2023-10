Die Polizei Landsberg sucht Geschädigten einer Unfallflucht

In der Parkgarage am Schlossberg fährt eine Frau mit ihrem Wagen ein anderes Fahrzeug an. Erst verspätet meldet sie sich bei der Polizei.

Am Montag hat sich eine Landsbergerin bei der Polizei reumütig als Unfallflüchtige gemeldet. Demnach parkte sie ihren Pkw am Freitagnachmittag auf der untersten Ebene der Tiefgarage am Schlossberg. Beim Rangieren fuhr sie einen schwarzen Kombi mit Münchener Kennzeichen an der rechten vorderen Seite an.

Aus Panik verließ die Frau laut Polizei die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei in Landsberg sucht daher - entgegen der sonstigen Pressemeldungen - nicht den Verursacher eines Unfallschadens, sondern den Geschädigten. (AZ)

