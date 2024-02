Landsberg

Die Polizei sucht Hinweise auf drei Ladendiebinnen

Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Landsberg ermittelt die Polizei.

Die Frauen sollen in einem Supermarkt in Landsberg eine volle Einkaufstüte mitgenommen haben. Sie flüchten in einem roten Opel Astra.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Freitagabend in einem Supermarkt am Penzinger Feld in Landsberg ereignet hat. Drei Frauen sollen eine volle Einkaufstüte entwendet haben. Wie die Polizei meldet, stehen drei Frauen im Verdacht, eine volle Einkaufstüte an der Kasse vorbei über den Eingang entwendet zu haben. Noch bevor sie angesprochen werden konnten, fuhren sie mit einem Auto weg. Die drei Verdächtigen sollen laut Zeugenaussagen von osteuropäischer Herkunft sein. Sie flüchteten mit einem roten Opel Astra vom Parkplatz. Zeugen, die das Kennzeichen des Pkw nennen könnten oder nähere Angaben zu den Diebinnen machen können, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Raisting Nicht eingeladene Gäste randalieren bei Party in Raisting

