Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines Pedelecs Zeugen

In Landsberg ist am Donnerstag ein Pedelec gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Landsbergerin das Pedelec gegen 12.30 Uhr im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Max-Friesenegger-Straße ab und versperrte es. Etwa zwei Stunden später stellte sie fest, dass das Mountainbike der Marke Cube entwendet wurde.

Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf knapp 5000 Euro, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)