Die Polizei sucht nach einem gewaltsamen Übergriff in Landsberg einen Zeugen

An einer Tiefgaragenzufahrt am Danziger Platz lauert vor gut zwei Monaten ein Mann seiner Ex-Freundin auf. Jetzt sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen.

Bereits am Dienstag, 16. Mai, ist es gegen 22.15 Uhr im Zufahrtsbereich zu einer Tiefgarage am Danziger Platz zu einem gewaltsamen Übergriff gekommen. Ein ehemaliger Lebensgefährte lauerte laut Polizei seiner Ex-Freundin auf, als sie mit ihrem Fahrzeug in die Tiefgarage einfahren wollte, wurde körperlich übergriffig und bedrohte sie massiv.

Der Ex-Freund ließ erst von seinem Opfer ab, als ein männlicher Autofahrer durch Gesten und Hupen aus seinem roten Fahrzeug darauf aufmerksam machte, dass er ebenfalls in die Tiefgarage fahren will.

Der Zeuge soll ein rotes Auto gefahren sein

Der ehemalige Lebensgefährte wich dadurch zurück. Die Frau konnte die Situation nutzen, um mit ihrem Fahrzeug zu flüchten und sich auf direktem Weg zur Anzeigenerstattung zu begeben.

Zu dem Zeugen sind derzeit keine weiteren Erkenntnisse bekannt. Die Polizei bittet den bislang unbekannten männlichen Zeugen – Fahrer des roten Pkw – sich mit der Inspektion in Landsberg unter der Rufnummer 08191/9320 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch