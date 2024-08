Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Ahornallee Zeugen

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend ist ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs gegen ein Leichtkraftrad gefahren, das quer in einer Parkbucht an der Ahornallee abgestellt war. Am Mittwoch stellt der Inhaber fest, dass das Leichtkraftrad der Marke Honda dann längs in der Parkbucht stand und einen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite aufwies, der mit rund 300 Euro beziffert werden kann.

Offenbar war ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Leichtkraftrad gestoßen, sodass es umgefallen war. Der Verursacher stellte das Krad im Anschluss offenbar wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)