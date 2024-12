Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht Zeugen

Am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr ist ein 39-jähriger Berliner mit seinem weißen Pkw auf der Ortsverbindung von Kaufering in Richtung Landsberg unterwegs gewesen. In der Kurve auf Höhe des Waldfriedhofes touchierte der Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos den linken Außenspiegel seines Wagens. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach Polizeiangaben im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)