Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Landsberg

Eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg parkte ihren schwarzen Kleinwagen der Marke Fiat am Donnerstagmorgen auf Höhe der Waldheimer Straße 5 in Landsberg. Als sie gegen Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite in Form von Dellen und einem Streifschaden fest. Der Unfallverursacher meldete den Unfall nicht und kümmerte sich auch nicht um die Schadensregulierung. Daher ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis