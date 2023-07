Landsberg

Die Premiere der Theatergruppe landsberger bühne ist kurzweilig und amüsant

Plus Die Theatergruppe zeigt die "Landsberger Sommernachtsphantasie" frei nach Shakespeare. Viele bekannte Gesichter auf der Bühne bereiten den Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß.

Von Alexandra Lutzenberger

Das ist doch meine Nachbarin, die in der Theatergruppe "landsberger bühne" zu sehen ist? Und die Handwerkerin, die da in der "Sommernachtsphantasie" mitspielt, die kennen wir doch, denn der Flößer ist im richtigen Leben eine Landsberger Schuhmacherin. Man merkt schnell als Zuschauerin oder Zuschauer, der Reiz dieses Sommerabends im Stadttheater ist nicht nur das Stück, nein, es sind auch die Darstellerinnen und Darsteller, die viele im Publikum kennen und begeistert applaudieren. Shakespeares Stück "Ein Sommernachtstraum" ist schon im Original verworren und wenn man es kürzt, wird es durch die vielen Handlungsstränge nicht einfacher. Deshalb ist der erste Teil dieser Inszenierung für die Zuschauer nicht ganz einfach zu bewältigen. Dazu kommt noch, dass in einer Szene stark improvisiert werden muss, weil ein Darsteller im Premierenfieber seinen Einsatz verpasst. Doch all das machen Text, das Stück und seine Darsteller nach der Pause wieder wett. Kurzweilig, spielfreudig und mit Verve haben die Darsteller viel Szenenapplaus und die beiden jungen Liebespaare sind so überzeugend in ihrem Streit, dass man mitleiden oder lachen muss..

Schnock (Anna Behrendt) ist Handwerker und Löwe. Foto: Thorsten Jordan

Worum es in Shakespeares Sommernachtstraum geht? Um die Liebe und ihre Wirrungen bei den Waldgeistern wie bei den Menschen. Um eine Theatergruppe aus Handwerkern (im Original werden hier die Frauenrollen im antiken Theater von Männern gespielt), die sich sehr viel Mühe gibt ihren Fürsten zu unterhalten. Leider ohne große Begabung und Erfolg. Die Regisseure Diedke Moser imd Peter Ralph Dollinger (auch Autor) drehen hier den Spieß um und lassen alle Männerrollen (die Handwerker) von Frauen spielen und das macht einen Heidenspaß und ist ein lustiger Einfall. Der schüchterne Schreiner Schnock wird so zum kämpferischen Löwen (Anne Behrendt).

