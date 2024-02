Landsberg

vor 52 Min.

Die Prostata-Selbsthilfegruppe Landsberg feiert ein Jubiläum

Rudolf Heiß (links) und Hans Weth engagieren sich in der Prostata-Selbsthilfegruppe Landsberg.

Plus Seit 20 Jahren bieten engagierte Männer Rat und Hilfe an. Dabei fällt vielen erste Besuch beim Gruppentreffen schwer.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart beim Mann. Die Diagnose trifft viele Betroffene überraschend, die Folgen der Krankheit können das Leben stark beeinflussen. Rat und Hilfe bietet seit 20 Jahren die Prostata-Selbsthilfegruppe Landsberg, die am 4. März ihr Jubiläum feiert.

Jährlich erhalten knapp 66.000 Männer in Deutschland die Diagnose Prostatakrebs – keine Krebsart schlägt beim Mann häufiger zu. Das heimtückische daran ist, dass sich die Veränderung von normalen Zellen zu bösartigen Tumorzellen in der Vorsteherdrüse, der Prostata, heimlich vollzieht, ohne Beschwerden zu verursachen. Treten diese erst einmal auf, ist der Tumor bereits auf eine gewisse Größe herangewachsen. Deshalb raten Ärzte zur Früherkennung – ab 45 Jahren bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen entsprechende Untersuchungen. „Eine frühzeitige Diagnostik kann die Schwere der Krankheit mindern“, bestätigt auch Rudolf Heiß, Leiter der Prostata Selbsthilfegruppe Landsberg (SHG) beim Treffen mit unserer Redaktion im „Grünen Salon“ im Evangelischen Gemeindehaus in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen