"Die Schöne und das Biest" verzaubert das Publikum in Landsberg

Plus Das Theater Liberi gastiert mit der romantischen Geschichte in Landsberg. Wie die Darsteller die Besucher berühren.

Gefühlvolle Balladen, neben rockigen Songs, anmutiger Tanz, eindrucksvolle Choreografien, märchenhafte, wandelbare Kulissen, prachtvolle Kostüme, in welche sechs Darstellerinnen und Darsteller für die insgesamt 15 Rollen schlüpften, zeichnete die romantische Geschichte um "Die Schöne und das Biest" aus, mit der das Theater Liberi auf ihrer Tournee in Landsberg gastierte.