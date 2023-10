Die Schule am Luisenhof ist jetzt offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Die Landsberger Schule feiert ihre Auszeichnung. Die Patin des Projekts sorgt mit ihrer Musik für frenetischen Jubel.

Was haben die Sängerin Ami Warning aus München und die Schule am Luisenhof Sonderpädagogisches Zentrum in Landsberg gemeinsam? Die Schule ab sofort und offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die Sängerin ist Patin des Projekts. Die Titelverleihung feierte das Förderzentrum mit allen am Schulleben Beteiligten.

Die Schulband spielte, es gab Tanzvorführungen, Ausstellungen und natürlich auch Essen und Getränke. Absoluter Höhepunkt aber war die Übergabe von Ernennungsurkunde und Hinweisschild mit musikalischer Umrahmung durch die Patin. Die Schülerinnen Flora, Anna Sarah und Rimas durften durch ein von einem Orgateam aus Schülern und Lehrern vorbereitetes Programm führen, das so unterhaltsam war, dass die ganze anwesende Schülerschar stillhielt – auch bei Reden wichtiger Personen.

Zunächst hießen Sonderschulrektor Christian Karlinger und Sonderschulkonrektorin Christine Eberle alle willkommen, Groß und Klein, alle Hautfarben, verschiedene Sprachen. „Die Welt ist bunt und vielfältig – unsere Schule ist bunt und vielfältig.“ Dann durfte Karlinger das Motto des Festes in Großbuchstaben an eine Schnur klammern: W = willkommen, I = immer, R = Respekt, G = gerecht, E = echt, M = Mitgefühl, E = einander helfen, I = international, N = nicht allein, S = Schulgemeinschaft, A = achtsam, M = Mut: „Wir gemeinsam“.

Die Freude über den Titel „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“ war bei Schülern und Schulleitung groß. Foto: Christian Rudnik

Der verliehene Titel sei ein Bekenntnis zu Toleranz und Respekt, erklärte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in ihrer Rede, und den Mut, Rassismus und Mobbing keine Chance zu geben. Offenes Miteinander sei das Fundament für eine tolerante und gerechte Gesellschaft. „Aktuell ist das ein besonders positives Zeichen.“ Er sei überwältigt von der guten Stimmung und dem fröhlichen Miteinander, sagte Erich Püttner, der Landrat Thomas Eichinger vertrat. „Eine Schule ohne Diskriminierung, eine Schule mit Courage – ihr zeigt damit allen Erwachsenen, wie’s geht.“

Das Projekt entstand in den 1980er-Jahren an einer Schule in Belgien

Die tolle Atmosphäre und die freundlich-aufgeweckte, offene Stimmung lobte auch Michael Schneider-Velho vom Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. „Ich spüre, dass euch das Thema am Herzen liegt.“ Vor der Titelverleihung mit Übergabe blickte der Netzwerkvertreter kurz zurück auf die Anfänge. Das Projekt sei in den 1980er-Jahren an einer Schule in Belgien entstanden. Einigen Schülerinnen sei aufgefallen, dass sich manche Kinder und Jugendliche als etwas Besseres fühlen, andere werden erniedrigt. „Wir wollen das nicht, haben die Mädchen beschlossen. Wir wollen der Welt zeigen, wie es richtig ist: Alle sind anders – alle sind gleich – alle sind gleich viel wert.“ Die Idee habe sich über Geschwister und Freunde verbreitet und immer mehr Schulen schlossen sich an. „Heute sind allein in Deutschland rund 4000 Schulen dabei.“

Mit der offiziellen Aufnahme der Landsberger Schule am Luisenhof werde das Courage-Netzwerk weiter geknüpft. Zwischen den einzelnen Redebeiträgen sorgte Ami Warning mit zum Thema passenden Liedern jedes Mal für frenetischen Jubel. Besonders berührend war, als nahezu alle Schülerinnen und Schüler in den Refrain bei „Fliegen“ einstimmten, ja sogar allein, ohne Ami sangen.

Die Schülerinnen (von links) Anna-Sarah Frei und Vlora Ibishi führten durch die Veranstaltung und bedankten sich bei Ami Warning. Foto: Christian Rudnik

Wie kam es zu dem jetzt verliehenen Titel? Die ersten Überlegungen, sich dem Netzwerk anzuschließen, habe es vor vier Jahren, noch unter seiner Vorgängerin Elke Busch-Steinauer gegeben, berichtet Christian Karlinger. Um aufgenommen zu werden, seien verschiedene Kriterien zu erfüllen. So müssen mindestens 70 Prozent der gesamten Schulfamilie in geheimer Abstimmung erklären, dass sie sich aktiv gegen Diskriminierungen und Rassismus einsetzen. Die Verleihung des Titels schließlich sei gleichzeitig Verpflichtung, diese Versprechen einzuhalten. Auch werde erwartet, dass Projekte zum Thema geliefert werden. „Ein erster Vorschlag seitens der Schüler war eine T-Shirt-Aktion. Viele möchten nämlich auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck ‚Ich – Du – Wir gemeinsam‘, wie es die Mitglieder des Orgateams hatten.“ Ami Warning möchte die Schule weiter begleiten, vielleicht mal einen Schultag erleben und auf jeden Fall gemeinsam mit Papa Wally Warning ein Konzert geben. Ideen für Aktivitäten, auch kleinere, klasseninterne seien in Vorbereitung, nimmt Christian Karlinger an.