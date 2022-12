Landsberg

16:16 Uhr

Die Schwiftinger Straße in Landsberg bleibt (noch) gesperrt

Artikel anhören Shape

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Schwiftinger Straße in Landsberg verzögert sich aufgrund der Witterung. Die Straße ist in den kommenden Tagen gesperrt.

Baumaßnahmen im Freien können nur bei entsprechender Witterung durchgeführt werden. Im Falle der Erneuerung der Wasserleitung in der Schwiftinger Straße müssen die Stadtwerke Landsberg laut einer Pressemitteilung die Arbeiten aufgrund ungünstiger Witterung unterbrechen. Eine Wiederaufnahme erfolgt, sobald es die Witterung zulässt – voraussichtlich im März 2023. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch Teilbereiche der Gehwegoberflächen als Zusatzauftrag der Stadt Landsberg erneuert. Zur Wintersicherung wird in den nächsten Tagen eine provisorische Asphaltschicht zur Überbrückung der Wintermonate eingebracht. Dafür ist die Schwiftinger Straße seit Donnerstag, 15. Dezember, und noch bis Dienstag, 20. Dezember, vollständig für den Verkehr gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden laut den Stadtwerken bereits separat über die Sperrung informiert. Über den Winter ist die Straße dann normal befahrbar. Auch die Baustelleneinrichtung wird weggefahren, es gibt demnach keinerlei Einschränkungen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Verkehr: Komplette Sperrung zwischen Landsberg und Pürgen

Kaufering Plus Sanierung: Der Radweg am Schwiftinger Weg muss noch warten

Themen folgen