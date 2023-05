Landsberg

12.05.2023

Die Seniorenwohnanlage am Reischer Talweg darf gebaut werden

Plus Nach einem Ortstermin stimmt der Bauausschuss des Stadtrats für das Vorhaben im Landsberger Osten. Der Projektentwickler äußert sich zum Einspruch der künftigen Anwohner.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Am Reischer Talweg soll eine große Seniorenwohnanlage entstehen. Künftige Bewohner der Reihenhäuser, die momentan in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut werden, gefallen die Pläne nicht - sie wandten sich in einem Schreiben an die Landsberger Verwaltung. Nach einem Ortstermin haben die Mitglieder des Bauausschusses nun aber grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich auch der Projektentwickler.

Für den Bau der Seniorenwohnanlage werden zwei bestehende Häuser abgerissen und die beiden Grundstücke zusammengelegt. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht und auch Katja Kaus vom Bauamt nochmals bekräftigte, fügt sich der Hauptkörper mit einer Grundfläche von 490 Quadratmetern in die nähere Umgebung ein. Die Reihenhäuser haben eine Grundfläche von 468 Quadratmetern. Auch hinsichtlich der Höhen sei nichts einzuwenden. Für das Grundstück gibt es keinen gültigen Bebauungsplan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen