Die Sparkasse hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden

Der Wechsel bei der Sparkasse Landsberg-Dießen erfolgt im Oktober. Dann geht Thomas Krautwald in Ruhestand.

Sven Fischer wird ab Oktober neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen. Dies hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Thomas Krautwald geht zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand.

„Mit Sven Fischer haben wir eine fachlich sehr kompetente Leitung gefunden, die den bisherigen erfolgreichen Kurs der Sparkasse weiterführt und für die Zukunft sichert“, sagt die Verwaltungsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zur Entscheidung des Verwaltungsrats. „Wir haben ihn als dynamische, energievolle und unternehmerische Persönlichkeit kennengelernt.“

Der neue Landsberger Vorstandsvorsitzende kommt aus Niedersachsen

Laut Pressemitteilung setzte sich Sven Fischer nach einer bundesweiten Ausschreibung aus einem Kreis von mehr als 20 Kandidatinnen und Kandidaten in einem mehrstufigen Auswahlprozess durch. Er ist derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn in Niedersachsen und verfüge über umfangreiche Erfahrungen insbesondere in den internen Stabs- und Marktfolgebereichen, sowie der Gesamtbanksteuerung. Ursprünglich stammt Fischer aus Göttingen und war bei der dortigen Sparkasse 25 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Er ist 49 Jahre alt, Diplom-Sparkassenbetriebswirt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Künftig bilden Sven Fischer und Roland Böck den Vorstand der Sparkasse Landsberg-Dießen. Böck ist seit 2012 Vorstandsmitglied. Ende Januar hatte die Sparkasse bekannt gegeben, dass Domenic Riedelbauch zum neuen stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt wurde. Riedelbauch begann seine Ausbildung 2002 in Landsberg und war in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig, zuletzt als Bereichsleiter Marktmanagement. (AZ)

