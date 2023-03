Die SPD-Kandidaten stellen sich in Landsberg vor

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für Bezirkstag und Landtag sind in Landsberg zu Gast. Sie setzten auf soziale Gerechtigkeit.

Warum sollten Bürger und Bürgerinnen am 8. Oktober die SPD für Bezirkstag und Landtag wählen? Diese Frage versuchten Tina Jäger, Amir Sahuric, Daniel Liebetruth und Martin Eberl, die für Ämter kandidieren, bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins vor rund 30 Gästen zu beantworten. Die Mehrzahl der Anwesenden waren langjährige Vereinsmitglieder. Einige von ihnen wurden auch geehrt.

Tina Jäger (27) und Amir Sahuric (30) waren bereits beim Neujahrsempfang der SPD im Historischen Rathaus zu Gast. Jäger kandidiert für den Wahlkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck-West für den Bezirkstag, da „der Bezirkstag die klassischen Themen der SPD vereint“. Sie stammt aus Fürstenfeldbruck, arbeitet für das Außenministerium im britischen Generalkonsulat in München und ist im Stadtrat Fürstenfeldbruck Kulturreferentin. Über den Bezirkstag will sie Mittel für inklusive Kultur lockermachen, die Inklusion im Gesundheitswesen weiter vorantreiben und die Sozialhilfe in der Pflege sowie die Altersarmut bekämpfen.

Amir Sahuric aus Utting will bezahlbaren Wohnraum schaffen

Kollege Amir Sahuric, Rechtsreferendar, stammt aus Utting. Er setzt sich für Chancengleichheit bei der Bildung ein und will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Für eine bessere Umweltpolitik sollten nicht die bezahlen müssen, die ohnehin schon kaum mehr mit ihrem Einkommen zurechtkommen. Sahuric plant Arbeitsgruppen, die an den einzelnen Themen konkret arbeiten werden, um den Wählern Lösungen zu präsentieren. So sollen diese beim Wahlkampf hellhörig und auf die SPD aufmerksam werden.

Landtagskandidat Daniel Liebetruth (34) kandidiert für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost und kann in Landsberg über die Zweitstimme gewählt werden. Der Gymnasiallehrer ist Kreisrat sowie Fraktionssprecher im Germeringer Stadtrat. Die Bildungspolitik beschäftige ihn schon seit seinem Studium. Er bemängelte den Lehrerschlüssel, der noch von 1990 stamme und dem nicht gerecht werde, dass viele Kinder mehr Förderung bräuchten. "Unser dreigliedriges Schulsystem spaltet die Gesellschaft. Als Ziel wird das Gymnasium anvisiert, wer das nicht schafft, werde nach unten in Real- und Mittelschule durchgereicht." Liebetruth will sich für multiprofessionelle Teams an Schulen einsetzen und dafür, dass nicht nur kognitive Lernziele zählen.

Günter Sedlmeier, Susanne Schwarz, Jochen Griek, Gerhard Gutwald, Dieter Völkel, Margit Däubler (von links) wurden bei der Mitgliederversammlung der SPD Landsberg geehrt. Foto: Dagmar Kübler

Martin Eberl, 49-jähriger Lehrer aus Eichenau und Fraktionssprecher im Eichenauer Gemeinderat, kandidiert für denselben Wahlkreis, jedoch für den Bezirkstag, dem er für einige Jahre ab 2013 bereits angehörte. Er ist zudem im VDK und bei der Gewerkschaft engagiert. Er sieht die Wahlchancen der SPD bei den sozialen Themen, da viele Menschen zunehmend Probleme hätten. „Auch bei knappen Kassen darf nicht beim Sozialen gespart werden“, so Eberl.

Die 23 Wahlberechtigten wählten Gertrud Brandl-Beuth, Silvia Enders, Susanne Schwarz, Margit Däubler, Martin Stolac, Hans Bucsek, Amir Sahuric und Walter Diehl als Delegierte zur Europakonferenz für die Europawahl 2024. Anschließend folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder des Ortsvereins. Dazu zählen Dieter Völkel (15 Jahre), Margit Däubler (20 Jahre), Gerhard Gutwald (25 Jahre), Günter Sedlmeier (40 Jahre), Jochen Griek (45 Jahre) und Gerd Lanclée (50 Jahre).