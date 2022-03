Landsberg: Die Sprache als Waffe im Theater

Plus Heiner Müllers Stück "Quartett" überzeugt in der Inszenierung im Landsberger Stadttheater nicht ganz. Beeindruckendes Bühnenbild, aber Probleme bei der Umsetzung.

Es geht um Macht, um Sex oder vielmehr das Sprechen über Sex in seinen perversesten Auswüchsen, um Religion, um Missbrauch und um die Kirche. Das Landestheater Tübingen gastierte am Stadttheater Landsberg – gespielt wurde „Quartett“, von Heiner Müller, inszeniert von der Regisseurin Brigitte Maria Mayer, der letzten Ehefrau Müllers. „Quartett“ basiert auf dem sehr viel älteren Werk Choderlos de Laclos’ „Gefährliche Liebschaften“. Das Stück ist sehr pastoral inszeniert – ein blutüberströmter, lebensgroßer Jesus, ein Altar, Gebete, Kirchenmusik. Eine Frau, Marquise de Merteuil, (Susanne Weckerle) kommt auf die Bühne, wirft sich vor dem blutüberströmten Jesus zu Boden, Bachs „Erbarme dich mein Gott“ ertönt. Die Spannung steigt, bei einem solchen Stück aus der Matthäus-Passion spürt selbst ein hartgesottener Atheist eine gewisse Stimmung, das Vaterunser ertönt aus den Lautsprechern. Ein Einstieg, der jedoch um mehrere Minuten zu lang war und gleich zu Anfang des Stücks dafür sorgte, dass die ohnehin nicht besonders zahlreich erschienenen Zuschauer sich gegenseitig fragende Blicke zuwerfen.