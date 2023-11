Die St.-Martins-Feiern im Landkreis in Bildern

Etliche Leserinnen und Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns Fotos rund um St. Martins geschickt. Fotos von Laternen oder von den Feiern in Kindergärten und Kirchen. Darunter auch der Elternbeirat des Kindergartens aus Kinsau. Das Foto zeigt die bekannte Szene, in der der heilige Mantel teilt, um einem armen Mann zu helfen. Weitere Fotos finden Sie in einer Bildergalerie auf der Internetseite des Landsberger Tagblatts. (AZ)