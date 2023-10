Die Stadt Landsberg feiert das Leben der Herkomer-Tochter Gwenddydd

Plus Vor 130 Jahren wurde Gwenddydd Herkomer-Rupfle geboren. Zu diesem Anlass gibt es eine Führung durch das Historische Rathaus und das Herkomer Museum.

Landsbergs Alt-Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle verbindet einiges mit dem Herkomersaal im Historischen Rathaus. Dort begrüßte Claudia Weißbrodt, Leiterin des Kulturamts bei der Stadt, kürzlich die Gäste anlässlich der 130. Wiederkehr des Geburtstages von Gwenddydd Herkomer-Rupfle am 7. Oktober. „An einem rußigen Freitag habe ich hier standesamtlich geheiratet“, sagte Franz Xaver Rößle, "und später als Oberbürgermeister zahlreiche Sitzungen geleitet.“ Nun erzählte er in diesem ehrwürdigen Ambiente, eingerahmt von Hubert von Herkomers beiden großformatigen Gemälden „Kumulativsitzung“ und „Magistratssitzung“ - vom kurzen Leben der Lieblingstochter Gwenddydd (1893-1927).

Ihr und ihrer Mutter Margaret Griffith, erst Schwägerin und dann dritte Frau des Malerfürsten, hat die Herkomer-Stiftung viel zu verdanken. Bereits 1905 ließ Hubert von Herkomer Gwenddydd für seinen Landsberger Besitz am Mutterurm eintragen, mit der Verfügung, dass das Anwesen an die Familie zurückginge, falls sie kinderlos sterben sollte. Die 1918 geschlossene Ehe mit dem 23 Jahre älteren Landsberger Augenarzt Dr. Rupfle blieb kinderlos.