Die Stadt Landsberg gratuliert zum Dienstjubiläum

Im Namen der Stadt Landsberg gratulierte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre 25-jährige und 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst bei der Stadt Landsberg und dankte ihnen bei einer kleinen Feier im Mutterturm für ihr langjähriges Engagement und ihre Verbundenheit zur Stadt.

„Langjährige Mitarbeit steht für Erfahrung, Loyalität und Verlässlichkeit. Sie sind das Rückgrat unserer Verwaltung und verkörpern das, was die Stadt Landsberg stark macht: Kontinuität und Menschlichkeit“, betonte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in ihrer Ansprache. „Ihre Arbeit prägt das Bild unserer Verwaltung nach außen und zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich auf uns verlassen können. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.“

Mit der Feierstunde im Mutterturm wurde eine schöne Tradition fortgeführt, die den Dank und die Wertschätzung der Stadt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber in einem besonderen Rahmen zum Ausdruck bringt.

