Die Stadt Landsberg kommt in Weihnachtsstimmung

Am Montag wird bereits der Vorderanger weihnachtlich geschmückt. Der Landsberger Winterdienst bereitet sich auf die kalte Jahreszeit vor.

Auch wenn das aktuelle Wetter es nicht vermuten lässt, nähert sich der Winter doch mit großen Schritten. Damit Landsberg und seine Bürgerinnen und Bürger auch dieses Jahr wieder sicher durch den Winter kommen, ist der Städtische Bauhof laut einer Pressemitteilung bereits gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet.

Es stehen demnach ausreichend Personal und geeignete Fahrzeuge zur Verfügung, um bei Glätte und Schneefall die Wege und Straßen verkehrssicher zu machen. Auch die Streulager sind gut gefüllt. In den Stadtteilen Erpfting und Ellighofen unterstützen Subunternehmer den Winterdienst des Bauhofs für einzelne Bereiche.

Zur Betreuung der Radwege durch den Winterdienst teilt die Stadt mit: Die Radwegverbindungen Landsberg-Erpfting und Landsberg-Freies Feld-Pürgen werden regelmäßig durch den Bauhof betreut. Die Verbindung Landsberg-Pössinger Straße-Ummendorf wird bis zur Kreuzung nach Pitzling durch den Bauhof betreut. Die Radwegverbindung Landsberg Klösterl über den Lechpark Pössinger Au nach Pitzling wird nachrangig betreut. Dies bedeutet, dass hier der Winterdienst erst nach Abschluss des regulären Winterdienstes durchgeführt wird. Auf der Internetseite der Stadt Landsberg (www.landsberg.de) finden sich zudem Informationen zu den Treppenanlagen, die regelmäßig durch den Winterdienst betreut und die bei Schneefall gesperrt werden.

Der Winter ist in Landsberg zwar noch nicht in Sicht. Dennoch sind die Räumdienste bereits einsatzbereit. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Die Stadt Landsberg stellt Streumaterial zur Verfügung

Der Bauhof der Stadt Landsberg stellt laut der Mitteilung für den Privatgebrauch kostenloses Streumaterial zur Verfügung. Dieses darf in haushaltsüblichen Mengen entnommen werden. Die Bürgerinnen und Bürger finden die Streugutdepots am Danzinger Platz, an der Ahornallee auf Höhe des Kindergartens, an der Altöttinger Straße am Altöttinger Weiher, an der Spitalfeldstraße vor dem Bauhof, an der Pössinger Straße am Ende in der Sackgasse, am Parkplatz Schleifweg sowie auf dem Georg-Hellmair-Platz. Für Gehwege entlang von privaten Grundstücksgrenzen sind deren Eigentümer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zuständig. Diese Räumpflicht kann auch auf Mieter übertragen werden.

Die Stadt Landsberg bittet in der Pressemitteilung darum, die Gehwege von Schnee und Eis regelmäßig und rechtzeitig freizuhalten. Die Beschäftigten des Bauhofs rufen dazu auf, Kraftfahrzeuge in den Wintermonaten nicht an engen und schmalen Straßen abzustellen. Damit der Winterdienst durchgeführt werden kann, ist eine Mindestfahrbahnbreite von 3,50 Metern erforderlich.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Winterdienstes in Landsberg sind im Zweischichtbetrieb tätig und starten um 3 Uhr. Weitere Informationen zum Winterdienst sind in der Broschüre „Gemeinsam durch den Winter“ zusammengefasst. Diese liegt in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt aus und kann im Internet unter www.landsberg.de heruntergeladen werden.

Im Landsberger Stadtgebiet kommt außerdem langsam aber sicher weihnachtliche Stimmung auf. Am Montag wurde durch die Firma Statthalter aus Bronnen bereits die weihnachtliche Beleuchtung mit Girlanden im Vorderanger aufgebaut. Dabei war eine Hebebühne im Einsatz. (AZ)