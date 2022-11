Die Stadt Landsberg startet eine Wunschbaumaktion

Erstmals gibt es in Landsberg eine Weihnachtswunsch-Aktion. Was Bürgerinnen und Bürger dazu wissen müssen.

Die Stadt Landsberg hat erstmals eine Weihnachtswunsch-Aktion für alle Landsbergerinnen und Landsberger ins Leben gerufen. "Damit wollen wir Kindern, Jugendlichen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten Weihnachten eine Freude bereiten", sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

"Ich finde, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen, ist es besonders wichtig, nicht nur Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, sondern es auch älteren Landsbergerinnen und Landsbergern zu ermöglichen, sich an etwas zu erfreuen, was sie sich selbst vielleicht nicht gönnen können", sagt Doris Baumgartl. Das könne ein Zuschuss zu einem Friseurbesuch sein, Spielzeug, ein Gutschein eines Landsberger Geschäftes oder etwas Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei.

Und so funktioniert die Aktion laut Pressemeldung der Stadt: Im Bürgerservice in der Stadtverwaltung können zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) in der Katharinenstraße an der Information Wunsch-Herzen abgeholt werden. Die Wunsch-Herzen werden beschriftet mit dem Wunsch, dem Alter und, wer möchte, auch mit dem Vornamen - oder alternativ nur mit Angabe des Geschlechts. Diese Herzen werden dann am Wunschbaum aufgehängt. Der Wunschbaum steht im Hof des Historischen Rathauses im Übergang zwischen Alt- und Neubau. Voraussetzungen für die Teilnahme sind, dass der Wunsch den Wert von maximal 30 Euro nicht überschreitet und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Landsberg und den Ortsteilen stammen.

Die Stadt Landsberg sucht Paten

Jetzt ist es an den Landsbergerinnen und Landsbergern, denn wer Wunsch-Pate werden möchte, kann ganz einfach mitmachen, heißt es in der Pressemeldung: Einen oder auch mehrere Herzen vom Wunschbaum abnehmen, die Wünsche besorgen und verpacken und mit dem Wunsch-Herz an der Tourist-Info abgeben. Die Aktion endet am Sonntag, 18. Dezember. Die Geschenke können am Mittwoch, 21. Dezember, und Donnerstag, 22. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr und am Freitag, 23. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Stillen Gang im Historischen Rathaus abgeholt werden. Die Geschenke werden nicht zugesandt. Nicht abgeholte Geschenke werden bis 13. Januar aufgehoben und dann an eine caritative Einrichtung in Landsberg weitergegeben. (AZ)

