Die Stadt Landsberg verspricht weitere Parkautomaten mit Kartenzahlung

Ralf Jodl stört sich an den veralteten Parkautomaten in Landsberg und spricht mit einem Facebookpost vielen Menschen aus der Seele. Die Stadt reagiert.

Das Parken in Landsberg sorgt weiter für Diskussionen. Ralf Jodl, Inhaber des SIP-Scootershops, sprach unlängst mit einem viel beachteten Facebookpost vielen Bürgerinnen und Bürger aus der Seele. Darin bemängelt er, dass an vielen Automaten keine Kartenzahlung möglich ist und diese auch kein Bargeld wechseln. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) kann den Ärger nachvollziehen. Wie die Situation nun verbessert werden soll.

"Der Onlinehandel erwürgt den lokalen Einzelhandel und man soll alles tun, um die Innenstädte attraktiv zu halten", schreibt Ralf Jodl in seinem Facebookpost, der zahlreiche Reaktionen nach sich zog. In seinen Augen passt jedoch die Parksituation in der Innenstadt nicht zu dieser Zielsetzung. Vor Kurzem wollte Jodl nach der Arbeit noch zum Friseur und sein Fahrzeug dafür am Hinteranger abstellen. Dass am entsprechenden Automaten im Jahr 2023 keine Kartenzahlung möglich ist, sei zwar verrückt, aber mit 50-Cent-, 1-Euro- und 2-Euro-Stücken sei er eigentlich gut aufgestellt gewesen.

Wäre eine Parkapp eine Option für die Stadt Landsberg?

Doch der Automat wollte passgenau 1,20 Euro. Da half es laut Jodl auch nicht 1,50 Euro einzuwerfen, denn dann wurden 1,80 Euro gefordert. Auch zwei Euro brachten ihn nicht weiter, denn dann wollte der Automat 2,20 Euro. "Ich suche die versteckte Kamera und finde keine. Was soll das?", fragt der Landsberger. Letztlich habe er kein Ticket gekauft, dafür aber ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro erhalten. Für Jodl ist das Parken in der Stadt Landsberg längst nicht mehr zeitgemäß. Er bringt gegenüber unserer Redaktion auch die Etablierung einer Parkapp ins Spiel. "Dafür wären höchstens ein paar Schilder nötig", sagt er.

"Ich kann die Verärgerung der Nutzerinnen und Nutzer gut nachvollziehen und würde mir auch eine schnellere Umstellung auf Kartenzahlung wünschen", sagt Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). "Leider hängt die Beschaffung neuer Parkautomaten nicht nur an den verfügbaren Haushaltsmitteln, sondern, wie wir es vielfach aus anderen Bereichen kennen, an den Lieferengpässen seitens der Hersteller. Auch wenn es kaum zu verstehen ist, gibt es hier Wartelisten.“

Ralf Jodl sprach mit einem Facebookpost zum Parken in Landsberg vielen Menschen aus der Seele. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Wie Susanne Flügel, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage mitteilt, gab es nach der Umstellung auf die neue Gebührensatzung Anfang Februar anfänglich um die fünf Beschwerden pro Tag. Das habe aber zwischenzeitlich deutlich abgenommen und es gelte auch zu berücksichtigen, dass die Parkscheinautomaten pro Jahr von rund 350.000 bis 400.000 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern genutzt würden. "Auch wenn sich die Beschwerden damit bei einer Anzahl von circa 1000 Nutzern pro Tag auf 0,5 Prozent belaufen, können wir natürlich die Verärgerung der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehen", so Flügel. Im Jahr 2022 wurden ihren Angaben zufolge in Bereichen der Parkscheinautomaten wegen Parkens ohne Parkschein etwa 1800 Verwarnungen erteilt.

Für die neuen Automaten sind bereits zwei Standorte bekannt

Laut einer Pressemitteilung erhält die Stadt noch in diesem Jahr zwei weitere moderne Parkscheinautomaten. Weitere zwei sind bereits bestellt. Noch 2023 kann dann laut Stadt an insgesamt neun von 18 Standorten mit Giro- oder Kreditkarte bezahlt werden. "Geplant ist, so schnell wie möglich alle verbliebenen, älteren Standard-Parkautomaten auszutauschen. An diesen noch verbliebenen Standard-Parkscheinautomaten kann das Kleingeld derzeit nur passgenau eingeworfen werden. Die Stadt ist jedoch aktuell in enger Abstimmung mit dem Hersteller und klärt die technischen Voraussetzungen, damit künftig Überzahlungen vom Automaten erkannt und akzeptiert werden können", heißt es in der Mitteilung.

Die Standorte der Automaten mit Kartenterminals sind am Infanterieplatz, am Holzmarkt, am Papierfleck-Nord, am Vorderen Anger Süd und an der Von-Kühlmann-Straße. Dieses Jahr kommen neu hinzu: Hinterer Anger Süd, Vordere Mühlgasse West (an der Mühlbachbrücke) sowie zwei weitere, die nicht näher genannt werden. Bargeldlos bezahlen kann man laut Stadt zudem bereits seit Jahren in den beiden Tiefgaragen in der Stadt – in der Parkgarage Schlossberg wie in der Parkgarage Lechstraße. Die Gebühr beträgt 70 Cent pro halbe Stunde, maximal jedoch sieben Euro am Tag. Die Verwaltung prüft parallel weiter die Einführung einer kostenpflichtigen Parkapp.

Seit Anfang Februar gelten in Landsberg für die oberirdischen Parkplätze sowie für die beiden Tiefgaragen neue Parkgebühren. Das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im November beschlossen. Die letzte Anpassung der Preise zuvor erfolgte im Jahr 2015.