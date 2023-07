Landsberg

06:03 Uhr

Die Stadt Landsberg wächst: Ist in den Grundschulen genug Platz?

Die Grundschule in der Katharinenvorstadt ist eine von vier Grundschulen in Landsberg.

Plus In Landsberg leben immer mehr Menschen. Eine Untersuchung soll ermitteln, ob es für die Kinder in den Grundschulen auf längere Sicht genug Räume gibt.

Landsberg wächst: Während in der Stadt aktuell rund 30.000 Menschen leben, könnte die Einwohnerzahl bis ins Jahr 2040 auf gut 33.500 Personen steigen. Das geht aus einer Untersuchung des Büros Planwerk Stadtentwicklung hervor, die nun im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss vorgestellt wurde. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Entwicklung der Schülerzahlen an den Grundschulen.

Zur Sitzung des Ausschusses war als Vertreter von Planwerk Gunter Schramm gekommen und stellte die Ergebnisse vor. In seinen Berechnungen berücksichtigte er unter anderem die Verfügbarkeit von Bauland und machte Vorschläge zur Anpassung von Schulsprengeln. Nach der sogenannten Maximalvariante könnten in Landsberg 2040 35.000 Personen leben. Als realistische Größenordnung bezeichnete Schramm allerdings einen Anstieg auf rund 33.500 Einwohner.

