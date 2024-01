Die Stadt Landsberg will die Taubenpille ein Jahr lang testen

In der Landsberger Altstadt sind die Tiere nicht überall gern gesehen. Ihre Vermehrung soll auf mehrere Arten kontrolliert werden.

Seit Sommer 2021 versucht die Stadt Landsberg mit einem Taubenhaus die Vermehrung der Vögel kontrollieren zu können. Denn in einem solchen Haus könnten die echten Tauben-Eier gegen Plastik-Eier getauscht werden. Bislang freuen sich die Tauben zwar über das angebotene Futter, nisten dort aber nicht. Deswegen soll jetzt ein Medikament getestet werden. Es wird den Tieren mit Futtermais verfüttert und unterbindet die Entwicklung eines Embryos im Ei. Die Rede ist von der „Taubenpille“.

Stadträtin Jennifer Lübke (Grüne) begleitet das Taubenhaus von Anfang an. Es sei nur ein Baustein, das Tauben-Problem in den Griff zu bekommen. Das Haus liegt am westlichen Lechufer unweit des Lechwehrs und wird von einer Ehrenamtlichen betreut, die die Vögel füttert und ausmistet. Mittlerweile würden bis zu 80 Tiere das Taubenhaus regelmäßig ansteuern. Im ganzen Stadtgebiet gebe es rund 700 Tiere, Tendenz steigend.

Medikament für Tauben muss an fünf Tagen pro Woche verfüttert werden

In der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats stellte die Tierärztin Victoria Adam aus Mönchengladbach ein von ihr in Belgien entwickelte Projekt vor. Aktuell werde es in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen ausprobiert. Ein aus Italien stammendes Medikament, das dem Futtermais beigemischt werde, verhindere die Trennung von Eiweiß und Eigelb und damit die Entwicklung eines Embryos im Ei. Das Medikament müsse an fünf Tagen pro Woche, in der Regel zwischen März und November verfüttert werden.

Seit Sommer 2021 gibt es das Taubenhaus in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Die Fütterung müsse beobachtet werden, damit kein Futter liegen bleibe. Gefahr für Hunde oder Katzen bestehe nicht, so Adam. Sie müssten das Medikament in weit größeren Mengen zu sich nehmen, als an die Tauben verfüttert wird. Mithilfe des Projekts kann die Population der Tauben laut Victoria Adam um bis zu 15 Prozent pro Jahr reduziert werden. Die Kosten für das Medikament liegen bei 100 Tauben bei rund 4500 Euro im Jahr. Hinzu komme, dass eine Person das mit dem Medikament versetzte Futter ausstreuen muss.

Petra Kohler-Ettner (CSU) sprach von einem Tropfen auf dem heißen Stein, wenn das Konzept nur am Taubenhaus angewandt werden soll. Vor allem in der Altstadt gebe es zu viele Tauben. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) schlug vor, das Konzept dennoch zunächst für ein Jahr am Taubenhaus zu testen. Möglicherweise könne die Stadt auch mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin aus der Region zusammenarbeiten. Das würde die Abwicklung vereinfachen. Der Bauausschuss beauftragte daraufhin die Stadtverwaltung einstimmig, Angebote einzuholen und das Konzept umzusetzen.

