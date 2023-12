Landsberg

vor 16 Min.

Die Stadt Landsberg zeigt sich solidarisch mit Israel

Das Landsberger Rathaus war am Donnerstagabend in Israels Nationalfarben angeleuchtet.

Plus Am Donnerstagabend ist das Landsberger Rathaus in Israels Nationalfarben angeleuchtet. Bei einer Veranstaltung im Festsaal bewegen mehrere Reden.

Von Hertha Grabmaier

Im Festsaal des in Israels Farben angestrahlten historischen Rathauses hatten die Organisatorinnen Karla Schönebeck, Vorsitzende des Fördervereins Liberation Concert, und Kulturamtsleiterin Claudia Weißbrodt bei ihrer Solidaritätsveranstaltung etwas improvisiert. Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spänle ( CSU), musste zu einer wichtigen Veranstaltung mit dem französischen Präsidenten nach Paris fliegen und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU) einen Termin in Wien wahrnehmen. Nachdem die beiden Cellistinnen Felicitas Rößle und Lisa Pokorny den Abend mit passenden Klängen eröffnet hatten, begrüßte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador-Fresher, die wenige Stunden zuvor in München das erste Licht zum Beginn des Chanukka-Festes entzündet hatte.

Sie versicherte das Mitgefühl der Landsberger und wollte ein Zeichen für Hoffnung, Menschlichkeit, Liebe und gegen Hass und Respektlosigkeit setzen. „Wir brauchen uns, wir sind mit Ihnen und mit Euch – Shalom Israel“, sagte die Oberbürgermeisterin. Sie bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz von Karla Schönebeck, die zusammen mit Claudia Weißbrodt unlängst eine Reise mit einer kleinen Delegation nach Israel geplant hatte. Diese musste wegen des Angriffs der Hamas am 7. Oktober verschoben werden. Karla Schönebeck beleuchtete ausführlich geschichtliche Hintergründe. „Auch Landsberger verhalfen Hitler zu seinem Aufstieg“. Die Hamas berufe sich noch immer auf den Führer. Sie verurteilte das „Aber“ von Teilen der Weltgemeinschaft, das den Staat Israel damit infrage stelle.

