Die Stadt richtet für ihre Kitas einen heilpädagogischen Fachdienst ein

Es gibt immer mehr Kinder mit besonderem Förderbedarf: Laut der Sitzungsvorlage für eine Stadtratssitzung ist die Zahl der Anträge auf einzelintegrative Leistungen für Buben und Mädchen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Landsberg überdurchschnittlich stark angestiegen. Das gehe aus Berechnungen des Bezirks Oberbayern hervor, der für die finanzielle Unterstützung der Förderungen zuständig ist. In den städtischen Kitas soll daher nun ein eigener heilpädagogischer Fachdienst aufgebaut werden.

Bisher arbeiten die Einrichtungen mit der Lebenshilfe Landsberg und dem SOS-Kinderdorf zusammen. Die beiden Träger leisten die Fachdienststunden zur Einzelintegration und die Stadt ist eigentlich an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. „Bei der Nachfrage für die Übernahme der Betreuung von weiteren Kindern wurde uns leider mitgeteilt, dass die Kapazitäten erschöpft sind und es schwierig sein wird, weitere Kinder zu betreuen“, heißt es von der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage.

Auch die Verpflegungspreise in den städtischen Kitas steigen

Durch den eigenen heilpädagogischen Fachdienst sollen die pädagogische Qualität in Landsbergs städtischen Kitas gesichert und die Beschäftigten entlastet werden. Mit der Lebenshilfe und dem SOS-Kinderdorf werde die Zusammenarbeit bei den Bestandskindern aufrechterhalten, bis die Stellen besetzt sind. Wie aus der Sitzung des Stadtrats hervorging, werden die entstehenden Kosten nicht gänzlich refinanziert werden können. „Wir müssen handeln“, sagte Daniela Groß (Grüne), die von einer „guten Lösung“ sprach. „Es kann aber nicht sein, dass Aufgaben des Bezirks an uns weitergegeben werden.“ Das Gremium stimmte der Einrichtung der neuen Stellen geschlossen zu.

Ebenfalls einstimmig abgesegnet wurde eine Erhöhung der Kita-Gebühren. Laut Sitzungsvorlage hat die Verwaltung in der Trägerversammlung Anfang Juli erfahren, dass die nicht-städtischen Träger die Elternbeiträge zum neuen Jahr um 15 bis 20 Prozent erhöhen. Die städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben mit ihrer Erhöhung im unteren Bereich um die 15 Prozent. Dieser Prozentsatz verringert sich noch dadurch, dass das Spielgeld ab September in der Gebühr für die Kindertagesbetreuung enthalten sein wird. Ein Beispiel: Für eine Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden werden ab 1. September 168 Euro im Kindergarten fällig (zuvor: 140 Euro) und in der Krippe 386 Euro (zuvor: 322 Euro). Aufgrund der inzwischen erhöhten Lebensmittelpreise steigen auch die Verpflegungspreise – und zwar um zwei Euro pro Tag.