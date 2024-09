Die Stadtbibliothek Landsberg baut eine Saatgutbibliothek

In vielen Bibliotheken sind Saatgutbibliotheken laut einer Pressemitteilung der Stadt seit Jahren erfolgreiche Angebote, die rege genutzt werden und zur Pflanzenvielfalt beitragen. Auch die Stadtbibliothek Landsberg möchte nun eine Saatgutbibliothek aufbauen.

Dazu benötigt die Stadtbibliothek die Mithilfe von möglichst vielen Hobbygärtnerinnen und –gärtnern in der Stadt und im Landkreis und startet einen Aufruf, Saatgut im Garten zu sammeln und in der Stadtbibliothek abzugeben. Abgegeben werden kann Saatgut für Kräuter, Gemüse und Blütenpflanzen. Gefragt ist auch Saatgut für einheimische Wiesenblumen. Vorbereite Saatguttüten können kostenlos in der Stadtbibliothek abgeholt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Dort ist auch Literatur zum Thema Saatgutgewinnung und Gartenbau zu finden. Es eignet sich nur samenfestes Saatgut, das nicht zuvor aus Hybridsamen gewonnen wurde. Hybridsamen sind anhand der Kennzeichnung „F1“ auf den gekauften Saatguttütchen zu erkennen. Solche Samen sind für die Weitervermehrung nicht geeignet, da es praktisch „Einwegpflanzen“ sind. Ungeeignet ist auch Saatgut von Kürbisgewächsen wie zum Beispiel Gurken, Zucchini, Melonen und Speisekürbissen. Denn bei der Wiederverwendung dieses Saatguts entstehen oft giftige Bitterstoffe in den Früchten.

Wichtig ist, dass möglichst viel Saatgut in die Stadtbibliothek „zurückfließt“

Im Frühjahr können dann laut der Pressemitteilung der Stadt Gartenfreundinnen und Gartenfreunde Saatgut in der Stadtbibliothek „ausleihen“, dieses im Garten oder auf dem Balkon aussäen und im Sommer die Ernte und die Blumen genießen. Aus den angebauten Pflanzen kann dann ab Spätsommer wieder neues Saatgut geerntet werden. Gut ausgereift gibt man es wiederum in der Stadtbibliothek ab.

Wichtig ist nach Angaben der Stadt, dass möglichst viel Saatgut wieder in die Saatgutbibliothek „zurückfließt“. Die Stadtbibliothek Landsberg möchte mit dieser Aktion zur Nachhaltigkeit und Pflanzenvielfalt beitragen, heißt es in der Pressemitteilung. Das gelte besonders für den Erhalt von einheimischen Pflanzen und Blumen. (AZ)