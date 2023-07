Landsberg

18:30 Uhr

Stadtkapelle begeistert beim Ruethenfest vor toller Kulisse am Hauptplatz

Plus Eine gelungene Liedauswahl und überragende Solisten: Die Landsberger Stadtkapelle bereitet den Besucherinnen und Besucher am Hauptplatz einen wunderbaren Abend.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Mit einer Reise durch Musical-Highlights und in die Zeiten des Swing und Jazz begeisterte die Stadtkapelle ein großes Publikum auf der Ruethenfest-Bühne am Hauptplatz. Die laue Sommernacht hatte viele Gäste angelockt, bereits eine halbe Stunde vor Beginn um 20 Uhr waren die besten Plätze auf den Tribünen schon belegt und eine lockere Gruppe zog sich hinauf bis zum Bayertor.

In den Scheiben der östlichen Altstadthäuser spiegelte sich das Abendlicht und die letzten Sonnenstrahlen glänzten auf den goldenen Instrumenten der Musikerinnen und Musiker, als diese durch den Schmalzturm einzogen – zuerst das Schlagwerk, dann die großen Blasinstrumente, bis am Ende die Querflöten und Klarinetten ganz vorne Platz nahmen. Dem stimmungsvollen Entreé folgte ein ebensolcher Abend, der das Publikum begeisterte. Das lag zum einen an der Liedauswahl, Lieder, die jeder kennt, die Emotionen wecken, mit großer Leidenschaft und großem Können gespielt. Zum anderen aber auch an den beiden überragenden Solisten, Katharina Gruber, die zum ersten Mal mit dabei war, und Niklas Bückers – und nicht zuletzt an Alex Dorow, der mit einer launigen Moderation durch den Abend führte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen