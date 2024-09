Die Stadtwerke Landsberg haben nur noch einen Vorstand

Die Mitglieder des Stadtrats haben in einer Sitzung eine wesentliche Änderung in der Unternehmenssatzung der Stadtwerke Landsberg beschlossen. Durch eine Anpassung wird künftig die Möglichkeit geschaffen, dass das Kommunalunternehmen sowohl von einem als auch von zwei Vorständen geleitet werden kann.

Diese Flexibilisierung eröffnet laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke „neue Optionen in der Unternehmensführung und ermöglicht es, auf zukünftige Herausforderungen effizient zu reagieren“. Der Verwaltungsrat und der Vorstand haben die Entscheidung demnach im Sinne einer zukunftsorientierten Unternehmensausrichtung getroffen. In diesem Rahmen übernimmt der bisherige Kaufmännische Vorstand ab sofort als alleiniger Vorstand die Leitung der Stadtwerke Landsberg und wird in dieser Funktion sämtliche strategischen Aufgaben des Unternehmens koordinieren. Seit dem 1. Oktober 2022 ist Jörg Gründinger Kaufmännischer Vorstand.

Zuletzt wurde der Dienstvertrag des Technischen Vorstands nicht verlängert

„Wir sind überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung ist“, so Doris Baumgartl, Landsbergs Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Verwaltungsrats der Stadtwerke, in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat und dem Vorstand. Die Stadtwerke Landsberg seien mit einem kaufmännischen Alleinvorstand gut aufgestellt, um das Unternehmen zielgerichtet in die Zukunft zu führen und vorausschauend weiterzuentwickeln. „Das Kommunalunternehmen verfügt über ein hochqualifiziertes Team und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine zuverlässige und innovative Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger von Landsberg sicherstellen“, so Baumgartl.

Bereits im März wurde im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Technische Vorstand der Stadtwerke Landsberg und der Verwaltungsrat einvernehmlich beschlossen haben, den Dienstvertrag nicht zu verlängern. Bislang gab es bei den Stadtwerken Landsberg eine Doppelspitze. Zuletzt war Gerald Nübel Technischer Vorstand. Er war seit 1. Januar 2020 im Amt.