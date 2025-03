Die Stadtwerke Landsberg warnen vor Telefonbetrügern

Aktuell sind laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Landsberg Betrüger am Telefon unterwegs, die sich als Mitarbeitende des Kommunalunternehmens ausgeben. Dabei versuchen sie demnach gezielt, an Zählernummern und persönliche Daten von Kundinnen und Kunden zu gelangen. Die Anrufer behaupten, dass der bestehende Vertrag mit den Stadtwerken auslaufe und fordern dazu auf, sensible Daten preiszugeben.

Es wird in der Pressemitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke Landsberg ihre Kundinnen und Kunden niemals telefonisch zur Herausgabe von Zählernummern oder anderen persönlichen Daten auffordern. Es wird also dringend empfohlen, keine persönlichen Informationen oder Zählernummern am Telefon weiterzugeben. Verdächtige Anrufe sollten, wenn möglich, mit der Telefonnummer des Anrufers notiert und der Vorfall umgehend den Stadtwerken gemeldet werden.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Kundencenter der Stadtwerke Landsberg zur Verfügung. Telefonisch ist es unter 08191/94780 oder per E-Mail an info@stw-landsberg.de erreichbar. (AZ)