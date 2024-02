Die Städtepartnerschaft Landsberg-Hudson feiert ein Jubiläum

Vor 40 Jahren wurden die Urkunden unterzeichnet. Aktuell sind die Beziehungen zu der Stadt im Bundesstaat Ohio intensiv.

Die Stadt Landsberg hat aktuell vier intakte Städtepartnerschaften. Rege Beziehungen bestehen mit Rocca di Papa, Saint Laurent du Var und Waldheim in Sachsen. Besonders lebhaft sind in den vergangenen Jahren die partnerschaftlichen Bindungen zur US-amerikanischen Stadt Hudson im Bundesstaat Ohio. So gab es zuletzt Schüleraustausche und diverse Besuche von Gruppen. Im vergangenen Sommer waren es über 30 Bürgerinnen und Bürger, die aus Ohio zum Ruethenfest nach Landsberg kamen. Und die Städtepartnerschaft zwischen Hudson und Landsberg feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Erste Kontakte wurden bereits im Jahr 1978 geknüpft, als ein Nachwuchs-Fußballteam aus Hudson nach Bayern kam. Nach einer Absage eines Vereins im Umland von München war auch ein Stück Zufall dabei, dass die Amerikaner nach Landsberg kamen und in Familien in der Lechstadt untergebracht wurden. Julius Veitl aus Weil, der ehemals in Landsberg Boxer war und inzwischen in Ohio ein Unternehmen gegründet hatte, stellte den Kontakt her.

Seit 40 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Landsberg und Hudson. Das Foto zeigt Harry Reitmeir, den Referenten des Stadtrats für Städtepartnerschaften, in Hudson. Foto: Harry Reitmeir

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der Hudsoner Roland Winzer heute, der damals als Deutschlehrer Delegationsleiter war. 1980 reiste der TSV-Landsberg mit Fußball-Jugendleiter Alfred Federl, einem Betreuerstab und mit 18 A-Jugendlichen in die USA. Das Team bestritt diverse Freundschaftsspiele – zunächst im Großraum New York und auch in Hudson, unweit von Cleveland. Schon damals war klar, dass der Aufenthalt in der heute 32.000 Einwohner zählenden Kleinstadt in Ohio der Höhepunkt der Reise war, denn man wurde besonders herzlich und freundschaftlich empfangen. Auch der damalige städtische Beamte Burkhard Guddat war in Hudson dabei und machte nach der Rückkehr intensiv Werbung bei seinem damaligen Chef – Oberbürgermeister Hanns Hamberger. Bald folgten Gespräche auf Stadtebene und 1984 kam es zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunden in Hudson und Landsberg.

Zwischen Landsberg und Hudson soll es auch einen Schüleraustausch geben

Schon damals kamen Schülerinnen und Schüler aus der US-Stadt nach Landsberg, besuchten das Gymnasium und wohnten bei Landsberger Familien. Und auch im Moment ist das Thema Schüleraustausch wieder sehr aktuell. Noch in diesem Schuljahr sollen zwei Landsberger Schüler Highschool-Erfahrung in Hudson sammeln und eine Schülerin aus Hudson steht bereits parat, um für drei Monate ein Gymnasium in Landsberg zu besuchen. Organisiert und finanziell unterstützt wird dies vom in Landsberg ansässigen Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in Zusammenarbeit mit den Schulen.

Deutschlehrer Jeff Moore, Stadtratspräsident Chris Foster, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Stadtrat Harry Reitmeir (von links) vor den beiden Uhren im Eingangsbereich des Landsberger Bürgerbüros. Foto: Stadt Landsberg (Archivfoto)

Zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte haben sich in den vier Jahrzehnten Freundschaften entwickelt und 2019 und 2022 verbrachten einige Landsbergerinnen und Landsberger ihren Urlaub in der Partnerstadt in Ohio. Seit Sommer vergangenen Jahres weisen am Eingang der Landsberger Stadtverwaltung zwei große Uhren auf die erfolgreiche Städtepartnerschaft mit Hudson hin, denn die Uhren zeigen die aktuelle Uhrzeit in Landsberg und in der Stadt im Herzen Ohios.

Ab 23. Juni erwartet man in Landsberg eine Delegation mit Hudsons Bürgermeister Jeffrey Anzevino, Stadtratspräsident Chris Foster und dem heutigen Motor der Partnerschaft auf US-Seite, Deutschlehrer Jeff Moore, sowie Bürgerinnen und Bürgern in Landsberg. Dann soll das Jubiläum gemeinsam gefeiert und nach vier Jahrzehnten erneut symbolisch eine Partnerschaftsurkunde unterzeichnet werden. Im Herbst wird eine Delegation aus Landsberg nach Hudson reisen, um dort diesen ganz besonderen Geburtstag zu feiern. (AZ)