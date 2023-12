Landsberg

Die Städtische Musikschule bietet ein stimmungsvolles Adventskonzert

Plus Die Gruppen der Städtischen Sing- und Musikschule treten in der Landsberger Kirche Zu den Heiligen Engeln auf. Diese erweist sich als ideale Kulisse.

Von Romi Löbhard

Die Landsberger Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln eignet sich wie kaum ein anderer Raum in Landsberg für Konzerte mit vielen Mitwirkenden, die noch dazu in unterschiedlichen Gruppen aktiv werden. Ihre besondere Bauweise als "großes Rund" ermöglicht eine Art Bühneninseln für die verschiedenen Ensembles. Das machte sich die Städtischen Sing- und Musikschule zunutze und lud zu ihren zwei Adventskonzerten in ebendieses Gotteshaus ein.

Der erste Teil am frühen Nachmittag gehörte dem Nachwuchs. Die Kirche proppenvoll, das Konzert kurz und eindrucksvoll: So ließe sich dieses in aller Kürze beschreiben. Es war aber viel mehr. Mit fast heiligem Ernst sangen die Singklassen, die von Isabella Hahn ausgebildet werden, bekannte weihnachtliche Weisen, instrumental unterstützt vom Maxiorchester. Letzteres zeigte anschließend ohne Chor, unter der Leitung von Lisa Pokorny, dass die Unterrichtsstunden für das jeweils gewählte Instrument bereits Früchte tragen. Wie sich die Qualität weiter steigert, war beim Sinfonietta zu hören. Unter der Leitung von Beate Leupold wagte sich der musikalische Nachwuchs unter anderem an Händels Feuerwerksmusik. Sehr schön und ansprechend waren die von Schülerinnen und Schülern vorgetragenen, kurzen Gedanken und Gedichte als verbindendes Element zwischen den musikalischen Stücken.

