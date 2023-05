Landsberg

vor 2 Min.

Die städtische Musikschule erhöht ihre Gebühren

Plus Das Angebot der städtischen Musikschule in Landsberg wird erweitert. Eltern müssen ab September mit Mehrkosten rechnen.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Wessen Kind oder Kinder in der städtischen Musikschule in Landsberg unterrichtet werden, der muss sich ab September auf höhere Gebühren einstellen. Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats hat jetzt die neue Tarifordnung und eine teilweise Anpassung der Unterrichtseinheiten einstimmig beschlossen.

Birgit Abe, die Leiterin der städtischen Sing- und Musikschule Birgit, berichtete in der Sitzung über die aktuellen Entwicklungen der Musikschule. Bei der musikalischen Früherziehung für Kinder ab vier Jahren gebe es mittlerweile 17 Gruppen. Neu ist ein Angebot für Kinder unter vier Jahren, die in Begleitung von Mama, Papa oder Oma und Opa musizieren und singen können. "Mir ist wichtig, dass Kinder in jungen Jahren mit Musik in Kontakt kommen", sagte Abe. Neben der Spitzenförderung gelte es für die Musikschule, für alle Kinder da zu sein, Stichwort Inklusion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen