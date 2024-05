Die Tattoo Convention in Landsberg geht unter die Haut

Plus Die Spontanität macht bei der Tattoo Convention in Landsberg den Reiz aus. Motive gibt es auch aus dem Automaten.

„Ausschlafen, keinen Stress haben und, wo möglich, gut essen und trinken“, empfiehlt die Ausstellerin Susanne Domann vor einem Besuch auf der Messe im Landsberger Eisstadion. Denn was es hier zu entdecken, sogar zu erleben gibt, geht unter die Haut. Wortwörtlich.

Im Landsberger Eissportzentrum konnte man nicht nur die neuesten und beliebtesten Designs der Künstlerinnen und Künstler entdecken, sondern sich auch selbst tätowieren lassen. Dafür braucht man einen stabilen Kreislauf, erklärt die Leiterin des Tattoo-Studios Fuchs und Hase aus Langquaid: „Es gibt sehr viele Leute, die haut’s auch gerne mal beim Tätowieren um.“ Die Gäste schienen aber gut vorbereitet. Vielleicht, weil man sich vor dem Stadion an zwei Foodtrucks mit Burger, Pommes, ungarischen Spezialitäten oder Crêpes und in der Halle mit Getränken ausstatten konnte.