Die VHS in Landsberg möchte mit ihrem neuen Programm Verbindungen herstellen

Unter dem Jahresthema „Vernetzt“ hat die Volkshochschule (VHS) Landsberg ihr Programm für das kommende Herbst-/Wintersemester mit mehr als 400 Kursen zusammengestellt. In einer Zeit, in der Verbindungen – sei es digital, sozial oder in der Natur – eine zentrale Rolle für eine zukunftsfähige Gesellschaft spielen, möchte die VHS Verbindungen in der Gemeinschaft vor Ort, durch digitale Netzwerke und in Form von nachhaltigem Handeln herstellen.

Entsprechend reichen die „Vernetzt“-Veranstaltungsangebote laut einer Pressemitteilung von einer Kursreihe zu Künstlicher Intelligenz und dem sicheren Umgang mit digitalen Medien über ein Zukunftsquiz bis zu einem gemeinsamen Kocherlebnis im Kochclub. Aber auch das reguläre Kursprogramm habe wieder einiges zu bieten. Neben der breiten Palette bewährter und beliebter Gesundheitskurse gibt es im Programmbereich Gesellschaft zahlreiche Angebote zu Verbraucherthemen wie Energiesparen und Klimaschutz, aber auch Seminare wie „Vorsorge und Finanzen für Frauen“.

Eine Pilzexkursion im Herbst und eine Schneeschuhwanderung im Winter

Naturbegeisterte können sich über eine Pilzexkursion im Herbst sowie mehrere Schneeschuhwanderungen im Winter freuen. Die neuen Angebote im Programmbereich Junge VHS sollen inspirieren: Kursangebote wie Zaubern, Schauspiel und Spanisch laden Familien, Kinder und Jugendliche ein, gemeinsam kreativ zu werden und Neues zu entdecken.

Die neuen Kurse sind bereits jetzt online unter www.vhs-landsberg.de buchbar. Das Programmheft liegt ab Anfang September in der VHS-Geschäftsstelle sowie an den bekannten Auslegestellen aus. Ab Montag, 26. August, ist eine Anmeldung telefonisch unter 08191/128311 oder per E-Mail an vhs@landsberg.de möglich.

Ab Montag, 2. September, kann zudem eine persönliche Anmeldung im VHS-Büro an der Hubert-von-Herkomer-Straße 110 in Landsberg erfolgen. Die Öffnungszeiten ab dem 2. September sind Montag bis Freitag, von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr. (AZ)