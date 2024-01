Die VHS Landsberg stellt ihr Frühjahrs-Programm vor

Die VHS Landsberg hat für das Frühjahr ein Programm mit mehr als 400 Kursen. Einige neue Sprachen werden aufgenommen.

Die Volkshochschule (VHS) Landsberg hat ein abwechslungsreiches Programm für das kommende Frühjahrssemester mit über 400 Kursen zusammengestellt. Neben der breiten Palette bewährter Gesundheits- und Sprachkurse greift die Volkshochschule im kommenden Frühjahrssemester mit dem Schwerpunktthema „Vernetzt“ aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie Digitalisierung auf und möchte dieses Wissen leicht zugänglich machen.

Gleichzeitig bedeutet vernetzen laut einer Pressemitteilung auch, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebensweisen zusammenzubringen. Die Kursreihe „KI-Fit: erfolgreich (Zusammen-)Arbeiten mit Künstlicher Intelligenz“ bringt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Welt der Künstlichen Intelligenz näher und wie diese in im beruflichen, aber auch privaten Umfeld gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Der Klimawandel und Künstliche Intelligenz stehen im Fokus

Zusammengehörigkeitsgefühl kennt keine Grenzen. Deshalb werden im Jahr der Europawahl neue Sprachen wie Portugiesisch, Niederländisch und Kroatisch ins Programm aufgenommen. Denn Sprachkenntnisse öffnen Türen, bauen Brücken und fördern das gemeinsame Verständnis innerhalb Europas, heißt es in der Pressemitteilung. Eine besondere Auszeichnung ist die Anerkennung der Volkshochschulen Landsberg, Kaufering und Ammersee-West als Stützpunkte für Verbraucherbildung. Dies ermöglicht es, ein noch breiteres Spektrum an Wissen und Informationen bereitzustellen. Unter diesem Themengebiet gibt es laut der Pressemitteilung neutrale, produkt- und anbieterunabhängige Bildungsangebote für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Neu im kommenden Semester ist auch der Kurs „klimafit: Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“. Neben wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klimawandel werden auch Informationen über Veränderungen, die der Klimawandel in der Region mit sich bringt vermittelt. Die sechstägige Kursreihe wird sowohl in Präsenz als auch online stattfinde.

Das neue Programmheft liegt ab Anfang Februar in der VHS-Geschäftsstelle aus und ist bereits jetzt als Download unter www.vhs-landsberg.de verfügbar. Eine Anmeldung ist ab jetzt möglich über die Webseite www.vhs-landsberg.de, per E-Mail unter vhs@landsberg.de, telefonisch unter 08191/128311 oder persönlich im VHS-Büro in der Hubert-von-Herkomer-Straße 110. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag- und Donnerstagnachmittag, 14 bis 16 Uhr. (AZ)

