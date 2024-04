Landsberg

vor 47 Min.

Die Vorbereitungen für den Saisonstart im Inselbad laufen

Am 1. Mai soll im Landsberger Inselbad die Saison starten. Zuvor stehen in dem beliebten Bad der Frühjahrsputz und Instandsetzungsarbeiten an.

Mit dem Frühjahrsputz und dem Vorverkauf der Saisonkarten bereiten die Stadtwerke Landsberg den Saisonstart im Inselbad vor. Dieser ist laut einer Pressemitteilung des Kommunalunternehmens für den 1. Mai geplant. Bereits vor einigen Wochen hat deshalb der Frühjahrsputz im Inselbad begonnen: Ausgerüstet mit Hochdruckreinigern hat das Team zuerst Überreste von Laub und Dreck, die sich über den Winter im Becken angesammelt haben, entfernt. Dann konnten die Fliesen auf notwendige Reparaturen überprüft werden. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit hat das Kommunalunternehmen neben den üblichen Arbeiten auch Modernisierungen an der Badtechnik durchgeführt. Zusätzlich zu den Vorbereitungen für den Saisonstart führen die Stadtwerke Landsberg auch Arbeiten für die ab September bevorstehende Sanierung der Technik im Keller durch. Dafür mussten einige der Hecken entfernt werden, Löcher zur Prüfung des Grundwasserstandes wurden gebohrt und bereits wieder verschlossen. Damit die Wärmeversorgung für den Umbauzeitraum gesichert werden kann, wird laut der Pressemitteilung auf dem Parkplatz vor dem Inselbad eine Anschlussmöglichkeit für eine mobile Heizzentrale geschaffen. Pflasterarbeiten sowie das Anlegen von Rasen an einigen Stellen, werden ebenfalls noch erledigt, so die Stadtwerke. Saisonkarten für das Landsberger Inselbad können bestellt werden „Wir kommen super mit den Vorbereitungen voran und die Vorfreude auf die Freibadsaison steigt“, sagt Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste und Gebäudemanagement bei den Stadtwerken. Schwimmbegeisterte aus der Region können auf der Webseite der Stadtwerke oder direkt vor Ort an der Kasse des Inselbads bereits Saisonkarten erwerben. „Oftmals häufen sich die Anträge zu Beginn der Saison, sodass es zu Wartezeiten kommen kann – mit einer frühzeitigen Bestellung vor Saisonbeginn können unsere Gäste sicher sein, dass sie ihre Saisonkarte zum Freibadstart in der Hand halten“, so Dippold. Jede Saisonkarte ist personalisiert und zeigt ein Foto der Inhaberin oder des Inhabers. Für eine neue Saisonkarte können Bilder bei der Bestellung online hochgeladen werden. Wer seine Bestellung nicht online aufgeben kann, hat die Möglichkeit, eine Saisonkarte an der Kasse im Inselbad zu erwerben. Die Öffnungszeiten sind immer mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 19 Uhr. (AZ) Lesen Sie dazu auch

Landsberg Plus Der Fahrplan für die Modernisierung im Inselbad Landsberg steht

Landsberg Saisonkartenverkauf für das Landsberger Inselbad startet

Themen folgen