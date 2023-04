Die Vorfreude auf das Ruethenfest in Landsberg steigt

Plus Im Juli findet in Landsberg wieder das Ruethenfest statt. Warum Vorsitzender Tobias Wohlfahrt bereits das nächste Kinderfest im Blick hat.

In drei Monaten beginnt das Landsberger Ruethenfest. Über 1000 Mädchen und Buben zeigen dann Bilder und Szenen aus der Geschichte der Stadt. Der Andrang bei der Kostümausgabe ist groß und viele der rund 250 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stecken mitten in den Vorbereitungen. Unsere Redaktion hat mit Tobias Wohlfahrt, dem Vorsitzenden des Ruethenfestvereins, über aktuelle Themen gesprochen und erfahren, dass er sich bereits mit dem Ruethenfest 2027 beschäftigt.

Ursprung für das Ruethenfest ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu schneiden. Zusammen mit den Eltern wurde anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest. Mittlerweile lassen die Landsbergerinnen und Landsberger ihre Vergangenheit alle vier Jahre lebendig werden. Heuer vom 19. bis 23. Juli. Höhepunkte sind sicherlich die Festumzüge am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli.